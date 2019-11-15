خلاف الرئيس والمُشرف يُرعب الأهلاويين

المواطن - محمد سمعه

نشب الخلاف في الفترة الأخيرة بين الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، ورئيس النادي أحمد الصائغ؛ مما سبب القلق والخوف لمشجعي الأهلي الذين تمنوا تحسن النتائج والاستقرار للراقي في الفترة الأخيرة.

وزادت حدة الخلاف بين الأمير منصور بن مشعل والصائغ، بسبب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش حيث فضّل مشرف الكرة بقاءه في منصبه، بينما فضل أحمد الصائغ إقالته بسبب سوء النتائج.

يذكر أن الأمير منصور بن مشعل قرر التقدم بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية بـ الأهلي من أجل حل مجلس الإدارة، وذلك بعد رصده عجز مجلس الإدارة عن تحقيق المطلوب للراقي في الفترة الأخيرة.

وتسبب هذا الخلاف في إثارة القلق لدى الأهلاوية، خاصة أنه في حال تم حل مجلس إدارة الأهلي، فسيدخل الفريق الأول بالنادي في دوامة من النتائج السلبية، وسيؤدي إلى حرمانه من المنافسة على البطولات في الموسم الجاري.

نصيحة هامة للاعبي الأهلي:

جدير بالذكر أن الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل طالب لاعبي الأهلي بضرورة الابتعاد تمامًا عن الخلافات الإدارية من أجل التقدم بقوة للمنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم الجاري.

في وقت سابق، كشف المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع رأي القانون حول صحة حل مجلس إدارة الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، وذلك بعد طلب من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بـ الأهلي بعقد جمعية عمومية.

وقال بارباع لبرنامج “الدوري مع وليد”: ما قام به الأمير منصور بن مشعل سليم من الناحية القانونية، والجمعية العمومية في المؤسسة هي السلطة التشريعية يحق لها حل مجلس الإدارة وتملك صلاحية بذلك.

وتابع القانوني فهد بارباع: مجلس إدارة الأهلي لديه شهر كامل من أجل تحديد موعد عقد الجمعية العمومية.

فوز بكرسي الرئاسة عن طريق التزكية:

وكان أحمد الصائغ فاز برئاسة النادي الأهلي ولمدة أربع سنوات، بعد فوزه بالانتخابات في صيف العام الجاري بالتزكية، خاصة في ظل عدم تقدم أي مرشح أمامه للمنافسة على رئاسة الأهلي.