خلال 5 أيام .. مباراة النصر أمام أبها والفيصلي تمنع أزمات

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لخوض مباراة النصر أمام أبها، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم خوض مباراة النصر ضد الفيصلي يوم الأربعاء المقبل الموافق السادس من نوفمبر.

وقبل إقامة مباراة النصر ضد أبها، كان مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قرر إسقاط العضوية الذهبية لـ سعد آل مغني؛ وذلك بسبب هجومه المستمر على مجلس الإدارة الحالي لأصفر العاصمة.

وإذا نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الفوز في مباراة النصر أمام أبها، ثم الفوز في مباراة النصر ضد الفيصلي المؤجلة سيقترب خطوات كثيرة من منافسة الهلال المتعثر حاليًّا على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن فرحة الانتصارات ستُنسي الجماهير النصراوية أزمات الخلافات الإدارية وما يحدث خارج الملعب.

ومن المقرر انطلاق مباراة النصر ضد أبها غدًا السبت في تمام الساعة الـ19:50 مساءً بتوقيت المملكة، كما سيخوض العالمي مباراة النصر أمام الفيصلي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ19:55 مساءً.

وقبل مباراة النصر وأبها، أعلن عبدالرحمن البيشي، لاعب النصر السابق اليوم الجمعة إصابته بمرض نادر وخطير.

وقال البيشي عبر تويتر قبل مباراة النصر وأبها: الحمد لله على كل حال.. تأكدت إصابتي بمرض (التصلب الجانبي) النادر حول العالم.

وتابع: “المرض خطير والتعب يزداد وفي المقابل يقيني بأن الله سيشفيني يزداد أيضًا مهما أبعدوا عني الأمل… اليوم جمعة وساعة استجابة دعواتكم لي.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وقبل إقامة مباراة النصر وأبها، كان العالمي قدم أداءً مميزًا يوم الأحد الماضي في ديربي الرياض أمام جاره الهلال، حيث فاز النصر 2-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث سجل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله هدفي النصر.