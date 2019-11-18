خلل أمني في واتساب والحل سهل!
يؤدي لسرقة معلومات وأسرار مهمة

خلل أمني في واتساب والحل سهل!

2019/11/19
الساعة 12:45 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

حذر فيسبوك من خلل أمني جديد في واتساب، يتيح للمتسللين اختراق أجهزة مستخدمي تطبيق التراسل الأوسع انتشارًا في العالم، بل وسرقة معلومات مهمة منها.

وعن طريق الخلل، بإمكان المهاجمين إرسال ملفات فيديو “MP4” للضحايا، وفي حال فتحها تصيب أجهزتهم بأضرار قد تصل إلى منع اتصالها بالإنترنت، كما يمكن استغلال الثغرة الجديدة في تسخير أجهزة الضحايا لصالح المهاجمين، أو سرقة معلومات وأسرار مهمة مثل تفاصيل الحساب المصرفي.

وبحسب فيسبوك، الشركة التي تمتلك تطبيق واتساب، يمكن أن يصيب هذا الخلل مستخدمي هواتف أندرويد أو آيفون على حد سواء، لكل ممن لديهم نسخ قديمة نسبيًّا من واتساب، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”.

وتنصح الشركة بتحديث فوري لتطبيق واتساب، وتنزيل آخر نسخة منه في أقرب وقت ممكن، كما تحث المستخدمين على عدم فتح أي ملفات فيديو مشكوك فيها.

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