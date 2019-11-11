خلل مزعج في واتساب يستنزف البطارية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

إذا لاحظت أن عمر بطارية هاتفك ينخفض فجأة، فقد يكون واتساب هو المسؤول، حيث يواجه تطبيق الدردشة الشهير، شكاوى كثيرة من المستخدمين من حيث استنزاف طاقة البطارية، بعد التحديث الأخير.

بحسب موقع express.co.uk، فإن أولئك الذين يستخدمون أجهزة OnePlus هم أكثر عرضة للإصابة بهذا الخلل المزعج، ويتضح ذلك من خلال المراجعات على المنتديات وفي متجر غوغل بلاي.

وعلى موقع ريديت، مجتمع إخباري على الإنترنت، قال أحد مستخدمي التطبيق: قبل أسبوع، لاحظت أن البطارية على OnePlus 6 بدأت تستنزف بشكل أسرع من المعتاد، تزامن ذلك مع تحديث واتساب الجديد الذي قمت بتثبيته على هاتفي.

وقال آخر: يظهر هاتفي بشكل غريب أن واتساب استهلك البطارية أثناء الاستخدام النشط لمدة 1.5 ساعة، وهذا غير صحيح حيث فتحت التطبيق دقيقة واحدة فقط.

وفي إحدى مراجعات واتساب المملوك حاليًا لـ فيسبوك، يشكو آخر أنه منذ آخر تحديث، يستهلك الواتساب البطارية وهو في خلفية الشاشة، 25 % في ساعتين.

ولا توجد حاليًا أية معلومات حول سبب المشكلات أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بها، لكنها ظهرت بعد التحديث الأخير الذي يتيح إضافة بصمة الإصبع إلى قفل الواتساب.

ولتفعيل التحديث، انقر فوق الإعدادات> الحساب> الخصوصية> قفل بصمات الأصابع، انقر فوق “فتح” باستخدام بصمة الأصابع، وأكد بصمة إصبعك.

وللتأكد من مدى استهلاك البطارية، انتقل إلى الإعدادات> البطارية> استخدام البطارية> ثم استخدام الجهاز بالكامل.