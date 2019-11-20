خليجي 24.. فرصة رينارد

المواطن - مروة نبيل

يأمل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للتألق خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

فرصة كبيرة لـ رينارد

وأكد الإعلامي الرياضي عبدالغني الشريف أن بطولة خليجي 24 ستكون مفيدة للمدرب رينارد، من أجل استكشاف اللاعبين بشكل أفضل وتقديم أداء جيد.

وقال خلال تصريحاته لـ “القناة الرياضية السعودية”: “مباريات كأس الخليج فرصة كبيرة للمدرب رينارد لتقديم الأداء الإيجابي، والأداء الهجومي للمنتخب حتى الآن غير واضح، وكل ما يحدث داخل الملعب اجتهادات لاعبين”.

وعلق الإعلامي الرياضي مبارك الشهري قائلًا: “الجمهور السعودي لن يرضى إلا بتحقيق البطولة الخليجية، وحتى الآن رينارد لم يتعرف بشكل كامل على اللاعبين”.

خليجي 24

وأعلن رينارد اليوم قائمة الأخضر في خليجي 24 المقرر انطلاقها، يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 منتخبات، وضمت 23 لاعبًا.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، وسيبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الكويت، يوم 27 نوفمبر، على استاد الدحيل.