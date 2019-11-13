خليلوزيتش: لا أعلم لماذا اعتزل حمدالله ؟

المواطن - مروة نبيل

أبدى مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، البوسني وحيد خليلوزيتش استياءه الشديد من نجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي.

وسُئل خليلوزيتش عن رأيه في اعتزال عبدالرزاق حمدالله، ليرد قائلًا: “لا أعلم لِمَ اعتزل؟ ولن أعلق على الأمر، لقد تحدثت مع عدد من اللاعبين بشأنه وعلمت أنه مرتبط دومًا بالمشاكل”.

وأكد المدرب البوسني أنه طوى صفحة عبدالرزاق حمدالله تمامًا، مشيرًا إلى أنه لا يهتم إلا باللاعبين المتواجدين معه في المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، الذي يستعد لانطلاق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد أعلن قبل بضعة أيام، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، اعتزاله اللعب مع المنتخب المغربي الأول، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.