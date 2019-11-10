خماسي الدوري السعودي يُزينون قائمة الجزائر

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، جمال بلماضي عن قائمة محاربي الصحراء لمباراتي زامبيا وبتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر استدعاء 5 لاعبين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ حارسا الاتفاق والرائد، رايس مبولحي وعز الدين دوخة، مدافع الشباب جمال بلعمري، لاعب أبها مهدي تاهرات، ونجم الأهلي يوسف بلايلي.

وأعاد بلماضي مهاجم أولمبياكوس العربي هلال سوداني، بعد غيابه طوال الأشهر الماضية بسبب الإصابة، ونجم بريست الفرنسي، هاريس بلقبلة بعدما استبعده من قائمة منتخب الجزائر قبل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بسبب فعل غير أخلاقي.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ رايس مبولحي، عز الدين دوخة، وأليكسندر أوكيدجة، وفي الدفاع؛ يوسف عطال، رامي بن سبعيني، جمال بلعمري، مهدي تاهرات، عيسى ماندي، أيوب عبد اللاوي وإلياس حساني.

ويتواجد في خط وسط منتخب الجزائر كل من؛ عدلان قديورة، هريس بلقبلة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، سفيان فيغولي، ياسين براهيمي ويوسف بلايلي، في الهجوم؛ رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، العربي هلال سوداني.