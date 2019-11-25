خمسة أندية مهدت تتويج #الهلال بآسيا

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في إقصاء خمسة أندية كبرى من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا في العام الجاري.

وتمكن الهلال من الفوز على خمس فرق سبق لها الفوز بلقب دوري أبطال آسيا وهم” العين الإماراتي، الاتحاد، الاستقلال الإيراني، السد القطري، أوراوا الياباني”.

وسبق لنادي الاستقلال الفوز باللقب مرتين في عامي 1970 و 1991، بينما فاز السد باللقب عامي 1989و 2011، وحقق العين اللقب مرة واحدة في عام 2003، بينما فاز الاتحاد باللقب عامي 2004 و 2005، وحقق أوراوا اللقب مرتين عامي 2007 و 2017.

ونجح هتان باهبري في تسجيل أسرع هدف في نسخة دوري أبطال آسيا 2019، حيث حقق الرقم القياسي حول الهدف الأسرع في المسابقة الآسيوية، بإحرازه هدفًا للهلال في شباك نادي العين الإماراتي في مرحلة دور المجموعات عند حلول الثانية الرابعة عشرة من عمر انطلاقة المباراة.

ويخوض الهلال أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية أمام نادي الترجي التونسي بطل قارة إفريقيا في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

يذكر أن الهلال تُوج بثالث ألقابه في دوري أبطال آسيا، بعد حصد اللقب أعوام 1992 و 2000.

ومن المقرر وصول طائرة الهلال اليوم في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة إلى صالة الطيران الخاص بالرياض، ثم سيستقل أبطال الهلال حافلة مكشوفة تقوم بنقلهم من المطار إلى الدرعية للاحتفال بالبطولة هناك.