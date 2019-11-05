خمسة أيام على صرف الدفعة الـ24 من حساب المواطن

خمسة أيام على صرف الدفعة الـ24 من حساب المواطن

2019/11/05
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بموعد صرف الدفعة الجديدة من البرنامج.

وقال حساب المواطن: إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والعشرين بتاريخ 10 نوفمبر.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وقال حساب المواطن: إنه يمكن التحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل من خلال الرابط التالي (هنا)، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.


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