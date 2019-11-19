خمس طرق لشراء أسهم أرامكو

المواطن - الرياض

تتواصل عملية شراء أسهم أرامكو سواء للمكتتبين الأفراد أو الشركات عبر البنوك المشاركة في الطرح.

وأعلنت البنوك أنه هناك 5 طرق للاكتتاب في أسهم أرامكو، ممثلة في تطبيق البنوك الإلكتروني، وحسابات البنوك الأون لاين، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي، والفروع المنتشرة في مناطق المملكة.

تمويل إضافي

وأعلن عدد من البنوك السعودية توفير قروض خاصة للمواطنين الراغبين في شراء أسهم أرامكو لكن ظروفهم المالية لا تسمح لهم بالمشاركة في هذا الأمر.

وأفادت مصادر إعلامية أن مؤسسة النقد وجهت البنوك بمضاعفة حجم التمويل المخصص للسعوديين الراغبين في شراء أسهم الشركة العملاقة.

النطاق السعري

ويتم الاكتتاب في أسهم أرامكو عند سعر 32 ريالًا للسهم وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الذي أعلنته الشركة الأحد الماضي وإذا ما كان السعر النهائي للسهم أقل من هذا السعر سيتم إعادة الفائض إلى المكتتبين.

خيارات الفائض

وأتاحت البنوك أمام عملائها خيارين للاستفادة من فارق السعر، حال تم تحديد السعر النهائي للسهم أقل من 32 ريالًا، يتمثل الخيار الأول في شراء أسهم إضافية بما يوازي قيمة المبلغ الفائض فيما يتيح الخيار الثاني إعادة الأموال المتبقية إلى حسابات الأشخاص والاكتفاء بكمية الأسهم التي طلبوها.

الأسهم المجانية

من بين الأمور المحفزة التي أعلنت عنها شركة أرامكو لحث المواطنين على الاكتتاب في أسهمها هو الإعلان عن منح المكتتبين من المواطنين أسهمًا مجانية.

وأوضحت الشركة أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على الأسهم المجانية بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيُعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرًا للأسهم المجانية.

شروط الأسهم المجانية

ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يومًا من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني.