دارة الملك عبدالعزيز تغرد في ذكرى وفاة المؤسس
في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر

دارة الملك عبدالعزيز تغرد في ذكرى وفاة المؤسس

2019/11/09
الساعة 3:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تفاعلت دارة الملك عبدالعزيز مع ذكرى وفاة الملك المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه.

وقالت دارة الملك عبدالعزيز، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” في ذكرى وفاة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي يوافق اليوم التاسع من نوفمبر.

وقالت الدارة تحت عنوان: حدث في مثل هذا اليوم (9 نوفمبر 1953م) إعلان الديوان الملكي عن وفاة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في الطائف، وتمت مبايعة الملك سعود بن عبدالعزيز ملكاً على البلاد، والأمير فيصل بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

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