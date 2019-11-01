دا كوستا يعتذر : إذا لم نجتهد أكثر سنواجه كارثة

المواطن - مروة نبيل

اعتذر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي الدولي مروان دا كوستا للجماهير بعد الخسارة ضد الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وخسر الاتحاد ضد الأهلي بالأمس في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتكون الهزيمة الرابعة على التوالي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

ووجه دا كوستا رسالة إلى جمهور الاتحاد باللغة الإنجليزية عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، وقال: “هذا هو شعار النادي الذي يمثل النادي مع جماهيره، يومًا ما سنترك الفريق لذا يجب علينا تمثيله بأفضل صورة ممكنة”.

وتابع: “الإدارة تعمل الأفضل وكذلك بعض اللاعبين، لكن إذا لم نجتهد أكثر فسوف نواجه كارثة.. كرة القدم ليس فقط أرض الملعب.. قبل الملعب هناك العديد من القواعد، التي إذا لم تحترمها فأنت لم تحترم الملعب”.

واختتم دا كوستا رسالته قائلًا: “الجماهير التي حضرت لمشاهدتنا.. أريد أن أقول لكم آسف للغاية لكل الجماهير، أتمنى أن تكون لنا ردة فعل سريعة، ولكن كما ذكرت النجاح يأتي بالعمل والتضحية المنجزة كل يوم في حياتنا”.