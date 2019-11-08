دجيكو الصفقة التي أغضبت كونتي

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، عن الصفقة التي أثارت غضب مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي من إدارة النيراتزوري.

وكان كونتي قد ألمح لغضبه من استراتيجية إدارة نادي إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد الخسارة ضد بوروسيا دورتموند بنتيجة 3/2، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، إلى أن فشل التعاقد مع مهاجم نادي روما، البوسني إيدين دجيكو، أشعل غضب أنطونيو كونتي من إدارة إنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن كونتي أراد ضم لاعبين من أصحاب الخبرات، وكان يريد أن يصبح دجيكو هو بديل البلجيكي روميلو لوكاكو في هجوم إنتر ميلان.

واستمرت مفاوضات مسؤولي نادي إنتر ميلان مع روما لفترة طويلة من أجل تقليل سعر إيدين دجيكو، ما دفع المهاجم البوسني لتوقيع عقد جديد مع فريقه.