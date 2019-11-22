دخول معرض الرياض للسيارات مجانًا للجميع

المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه سيتم فتح معرض الرياض للسيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض مجانًا للجميع، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.

ويضم معرض الرياض للسيارات بالمنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، فعاليات عديدة لعشاق السيارات، ومنها معرض فيراري والمزاد، وسباق المحاكاة، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الموسيقية.

كما يحتوي المعرض على أكثر من 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ورياضية، إضافة إلى سيارات نادرة توجد لأول مرة في المملكة.

وسيكون لدى عشاق السيارات الشغوفين بقطع التعديل، والإكسسوارات والمشاركة في مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة، فرصةٌ لتلبية طموحاتهم عبر معرض الرياض للسيارات الذي يمتد حتى يوم 26 من الشهر الجاري ضمن موسم الرياض.