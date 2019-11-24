دخول منزلة الزبانا وهجوم البرد اليوم
آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام

دخول منزلة الزبانا وهجوم البرد اليوم

2019/11/24
الساعة 11:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن دخول منزلة “الزبانا”، اليوم الأحد، وهو آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: أن منزلة الزبانا أيامها (13) يوماً تزداد فيها برودة الجو ليلاً، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضراوات والبقول، ويُحبس فيه الماء عن أشجار الفواكه التي تتساقط أوراقها في الشتاء في الأرض الطينية، ويقل من سقيها إذا كانت رملية.

وأوضح الحصيني: “تستمر زيادة الليل على حساب النهار، وهو آخر منزلة من منازل فصل الخريف”.

ويقولون “إذا طلعت الزبانا أحدث لكل ذي عيال شأنا.. ولكل ماشية هوانا” كناية على أن البرد قد هجم، فشغل صاحب العيال؛ مبيناً أن دخول الزبانا يوافق حالة ممطرة.

 

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