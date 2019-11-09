دراسة تكشف العلاقة بين النوم والقلق.. هذا أفضل علاج

المواطن - متابعة

توصلت نتائج دراسة جديدة إلى أن نقص النوم يؤدي إلى زيادة القلق بنسبة 30%، وأن النوم العميق يساعد على خفض أعراضه ودرجته.

وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى العلاقة بين نقص النوم والقلق، لكن وفقاً للدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا يمكن علاج هذا القلق عن طريق النوم العميق.

ويشكو من يعانون من القلق عادة من صعوبة النعاس، ومن عدم القدرة على الاستغراق في دورة نوم طويلة من دون يقظة مفاجئة.

وبحسب التقرير الذي نشرته دورية “نيتشر هيومان بيهافير”، أجرى الباحثون في هذه الدراسة تجربة تم تصوير أدمغة المشاركين فيها بموجات الرنين المغناطيسي، وأظهرت النتائج أن منطقة “القشرة الأمامية” في الدماغ قد انخفض فيها مستوى القلق والتوتر بعد ليلة من النوم العميق.

وتبين أن النوم المتقطع وغير العميق أو عدم النوم في ليلة أخرى قد حفّز منطقة “القشرة الأمامية” في الدماغ، وانعكس ذلك على ارتفاع مستوى القلق بنسبة 30 بالمائة.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن النوم العميق علاج طبي فعّال للوقاية من نوبات القلق، وخفض أعراض هذه النوبات.

ويساعد توفير بيئة هادئة ومعتمة على الاستغراق في النوم، مع الحد من تناول الكافيين، وممارسة النشاط البدني خلال النهار.