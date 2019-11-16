درس أسبوعي للنساء بجامع موضي السديري
لتبصير النساء بأمور دينهن

درس أسبوعي للنساء بجامع موضي السديري

2019/11/16
الساعة 5:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء بمدينة الرياض، درساً أسبوعياً للنساء بعنوان: “شرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله”.

الدرس تلقيه الداعية الأستاذة / عبير بنت منصور الحزيمي، وذلك كل ثلاثاء بعد المغرب ابتداء من 22 ربيع الأول.

وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: “إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها جامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير النساء بأمور دينهن”.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • درس أسبوعي للنساء بجامع موضي السديري
    •
  • #وظائف بمميزات لدى منتجع وفندق الفيصلية
    •
  • فيديو وصور.. أمطار الخير في الرياض
    •
  • النيابة تنصف مُطلقة يمنية: لم تهرب
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :