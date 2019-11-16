درس أسبوعي للنساء بجامع موضي السديري

المواطن - الرياض

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء بمدينة الرياض، درساً أسبوعياً للنساء بعنوان: “شرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله”.

الدرس تلقيه الداعية الأستاذة / عبير بنت منصور الحزيمي، وذلك كل ثلاثاء بعد المغرب ابتداء من 22 ربيع الأول.

وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: “إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها جامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير النساء بأمور دينهن”.