دعوات للتسامح في يوم الجمعة عبر وسم ماذا تقول لمن ظلمك ؟

المواطن - سعد البحيري

يوم الجمعة هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ما أجمل أن نتسامح ونغفر ونصفح عمن ظلمنا، هذا المعنى هو ما أكدت عليه إجابات المواطنين على سؤال تضمنه وسم على موقع تويتر بعنوان: “ماذا تقول لمن ظلمك”.

أحمد البشيري دعا إلى التسامح والصفح بقوله: “أقول لمن ظلمني: لا تثريب عليكم اليوم . يغفر الله لي ولكم ” بينما قال سلطان الحارثي: كل ساقٍ سيُسقى بما سقى…!!

وقال طارق بن عزيز: لا أثق بمن ينظر لي بعين الناس، إن صفقوا صفق معهم وإن سخطوا سخط معهم .. يقيمني من خلال الناس! فقد عودت نفسي على إهمال أمثاله وإهمال كلام الناس وتقييماتهم الشخصية تجاهي .. فالناس منحازة لجهلها وثقافتها وعاداتها؛ وقد تظلمك في سبيل النصرة لكل ذلك!

بينما دعا خالد بن عبدالله إلى التسامح حتى يكون الشخص أهلًا لطلب المغفرة من الله حيث علق بالقول: “كيف لا تعفو عنهم وتطلب من الله العفو؟ .. سامحهم اليوم لِيُسامحك الله غدًا”.

وعلى الجانب الآخر هناك من رفض الصفح والغفران عمن ظلمه حيث قالت نجاة الزهراني: “أقول لمن ظلمني ما قدرت أسامحك وكلما ذكرت مظلمتي دعيت القوي شديد العقاب يقتص لي منك بالدارين”.

واستشهدت بقول الله تعالي: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعًا عليمًا).

واتفق معها وارف اليميني بالقول: “ظُلمت كثيرًا وكنت أسامح كثيرًا كنت أضع حسن الظن أقول لا يقصد لكن الآن أقول الله لا يسامح ولا يحلل كل من ظلمني وناوي يظلمني أكثر وأكثر الظلم ظلمات يوم القيامة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.