دكتور جامعي يتوقع نتيجة #الهلال وأوراوا

المواطن - محمد سمعه

كشف دكتور في جامعة البترول عن توقعاته لـ مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر حسابه في تويتر فيديو لدكتور الجامعة وهو يتوقع نتيجة المباراة أثناء اختبار طلابه.

وقال عبد المحسن الجحلان: الدكتور كتب أثناء اختبار طلابه ” شباب إن شاء الله الهلال يفوز على أوراوا بنتيجة هدفين دون رد”.

وأضاف الجحلان: “الله يحقق توقعاته”.

وكان الطلاب ردوا على دكتور الجامعة قائلين: إن شاء الله، إن شاء الله.

يذكر أن الهلال، فاز على أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد في مباراة أُقيمت يوم 9 نوفمبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وعانى الهلال كثيرًا من الأخطاء الدفاعية القاتلة، التي تسببت في قلق الجماهير الهلالية قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

وتوجه الإعلامي عبدالعزيز الزلال بتحذير إلى فريق الهلال قائلًا لهم بأنه يجب أن يكون خط الدفاع قويًا والعمل على إحراز أهداف في شباك أوراوا في لقاء الإياب، لأن الهلال لن يستطيع الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة الأحد المقبل.

وأضاف الزلال أن الهلال قوي هجوميًا لكنه يعاني دفاعيًا، مضيفًا أن التأمين الدفاعي سيقود الفريق الأزرق للتتويج بـ الآسيوية.

دكتور اثناء الاختبار للطلاب قام بكتابة : (شباب إن شاء الله للهلال 2-0 أمام اوراوا). (الله يحقق توقعاته) pic.twitter.com/BPXNAS5ALk — عبدالمحسن الجحلان (@AAljahlan) November 21, 2019