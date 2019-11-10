دموع ناصر الشمراني تُزين فوز #الهلال

المواطن - محمد سمعه

دخل النجم ناصر الشمراني لاعب الهلال والاتحاد السابق في حالة من البكاء فرحًا وذلك بعد فوز الهلال أمس على نادي أوراوا الياباني بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتشر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ ناصر الشمراني وهو يبكي فرحًا بعد نهاية مباراة الهلال ضد أوراوا.

يذكر أن ناصر الشمراني وصل مع نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2014، أمام نادي ويسترن سيدني الأسترالي لكن الحظ لم يُحالف الفريق الهلالي للتتويج باللقب الآسيوي في ذلك الوقت.

وحضرت العديد من الشخصيات الرياضية البارزة لمساندة الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، مثل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة وفهد بن نافل رئيس الهلال مع حضور ناصر الشمراني.

جدير بالذكر أن ناصر الشمراني تمكن من الفوز بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا في عام 2014.

وسبق لـ ناصر الشمراني الفوز بأربعة ألقاب مع نادي الهلال، حيث حقق لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد.

وتُوج ناصر الشمراني بلقب الدوري السعودي في مناسبتين مع نادي الشباب، وفاز أيضًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في مناسبتين.

جدير بالذكر أن ناصر الشمراني، كان واحدًا من العناصر التي ساهمت في تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم عام 2018 التي أُقيمت في الأراضي الروسية.

وتقدم الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة بتهنئته إلى الهلال بعد الفوز، بينما أعرب فهد بن نافل رئيس الهلال عن سعادته بحسم الشوط الأول مطالبًا بدعم اللاعبين، قبل مباراة العودة في اليابان، كذلك لم يصدق ناصر الشمراني نفسه من الفرحة بعد الانتصار الصعب للأزرق حيث أظهر حبه وعشقه وذكرياته مع الأزرق بعد حضوره إلى ملعب جامعة الملك سعود.