دهس طفل بسيارة مسروقة والقبض على الجاني بالجوف
أثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية

دهس طفل بسيارة مسروقة والقبض على الجاني بالجوف

2019/11/08
الساعة 1:59 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أوضح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات باشر يوم الثلاثاء الموافق 8-3-1441 هـ بلاغاً عن تعرض مركبة للسرقة أثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية، وارتطامها عند تحركها من الموقع بطفل، يبلغ العاشرة من عمره، جرى إسعافه، واتضح أن إصابته بحمد الله طفيفه، وبمتابعة الجريمة تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي – بتوفيق الله – من القبض على الجاني، مواطن بالعقد الثالث، وضبط المركبة المسروقة بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .


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