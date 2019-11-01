دوامة المشاكل تُغرق #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليفشل في تحقيق الفوز بديربي جدة للمرة الـ15 على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، ويتلقى الهزيمة الرابعة تواليًا في المسابقة هذا الموسم.

ويُعاني الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خاض 9 مباريات، ويملك 9 نقاط، من الفوز 3 مرات، وخسر في 6 لقاءات، وسجل 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا.

دوامة المشاكل

وعلق الناقد الرياضي محمد عواد على وضع العميد الحالي، قائلًا: “الاتحاد في دوامة كبيرة من المشكلات والحل يحتاج إلى صبر كبير على الفريق”.

وتابع: “الأهلي حقق انتصارًا هامًا استفاد من الصدمة التي دخل عليها الاتحاد في الشوط الأول ولكن الفريق يحتاج للمزيد من العمل والأفكار للوصول للمرمى”.

وأضاف: “دوامة تغيير الأجانب ليست دائمًا صحيحة، ولو كنت رئيس نادي الاتحاد فأول قرار سأتخذه هو عدم تغيير أي لاعب أجنبي، لا يجب تغيير الأجانب كل 3 شهور أو 6 شهور، أو يتم فسخ عقد لاعب بعد غضب الجماهير”.

وواصل حديثه قائلًا: “تغيير المدربين ليس الحل أيضًا.. 7 سنوات كافية أن تعلم الجميع أن تغييرهم ليس الحل، يجب وضع مشروع والعمل عليه، لتجاوز هذه الأزمة، لكن بهذه الدوامة من الضغط الجماهيري لن يتقدم”.

وفي ختام تصريحاته لبرنامج “كورة”، أشاد محمد عود بالجماهير الاتحادية، وقال: “الجمهور هو الوحيد المخلص الذي يعطي دائمًا رغم تراجع النتائج”.

وتحدث الناقد الرياضي عبدالغني الشريف عن ديربي جدة قائلًا: “الديربي فنيًا كان أقل من المتوسط، وواضح أن الاتحاد يعاني من مشكلات فنية كبيرة، وجروس يحتاج لمراجعة حساباته لتعديل الأخطاء في المباريات القادمة”.

وانتقد الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد لاعبي العميد، وقال خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “الاتحاد نفسيًا كان مهيأ للخسارة، وتشعر أن اللاعبين قاموا فقط باجتهادات فردية”.