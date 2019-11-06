دوري محمد بن سلمان.. التعاون يتقدم على الرائد في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد التعاون المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم سكري القصيم بهدفين دون رد.

الرائد ضد التعاون

وبدأت مباراة الرائد ضد التعاون المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، بشكل سريع، وتمكن مدالله العليان من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين على انطلاق اللقاء.

وضغط سكري القصيم بعدما هز شباك مبكرًا، قبل أن ينجح عبدالمجيد السواط في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18، واستمرت محاولات الفريقين لإحراز هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الرائد ضد التعاون بتقدم الضيوف بثنائية نظيفة.

ويقع الفريق الريداوي في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، قبل مباراة الرائد ضد التعاون اليوم، فيما يحتل سكري القصيم المركز الثامن بـ13 نقطة.