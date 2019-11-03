دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #العدالة الأكثر تسديدًا والنصر ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات التسديد خلال منافسات الجولة التاسعة.

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة قائمة الأكثر تسديدًا بـ19 تسديدة وبدقة وصلت إلى 30.8%، وحل النصر ثانيًا بـ18 تسديدة بدقة 44.4%، ثم الشباب بـ17 تسديدة بدقة 41.2%، يليه الأهلي حيث قام لاعبوه بـ16 تسديدة بدقة 56.3%.

وتواجد الفيصلي في المركز الرابع بـ16 تسديدة بدقة 18.8، وقامت 4 أندية بـ13 تسديدة؛ وهي الوحدة بدقة 46.2%، الفيحاء بدقة 30.8%، والاتفاق والهلال بدقة 23.1%، ثم الحزم والاتحاد بـ12 تسديدة بدقة 33.3% و16.7%.

وقام التعاون بـ10 تسديدات بدقة بلغت 50%، ثم الفتح بـ9 تسديدات بدقة 55.6%، يليه الرائد بـ8 تسديدات بدقة وصلت إلى 37.5%، ثم ضمك بـ7 تسديدات بدقة 14.3%، وتذيل أبها الترتيب بعدما قام لاعبوه بـ3 تسديدات بدقة 33.3%.