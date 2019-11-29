دياز: شرف لي المشاركة في آخر مباراة لـ القحطاني

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن سعادته بالتواجد في السعودية، والمشاركة في مباراة اعتزال نجم الهلال والأخضر السابق، ياسر القحطاني.

ووجه دياز رسالة إلى القحطاني، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “سنصل غدًا إلى الرياض للمشاركة في آخر مباراة لهذا اللاعب الرائع وأفضل شخص.. سيكون شرف لي”.

ويملك دياز وإيميليانو مسيرة مميزة مع نادي الهلال، حيث حقق الزعيم تحت قيادته الثنائية المحلية الدوري وكأس الملك موسم 2016/ 2017، وخاض تجربة مع نادي الاتحاد، ولكنها لم تستمر طويلًا، وتمت إقالته بعد 3 جولات.

اعتزال ياسر القحطاني:

وستُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من النجوم العالميين أمام الهلال.

وكان القحطاني قد أعلن أن مدرب الهلال السابق، الأرجنتيني رامون دياز هو من سيقود فريقه في مباراة اعتزاله، وكشف عن بعض الأسماء المشاركة، ومنهم؛ ميريل رادوي، كريستيان ويلهامسون، طارق التائب، لي يونغ وعمر السومة.

وتأكدت مشاركة عدد من النجوم في مباراة اعتزال ياسر القحطاني وهم؛ الإيطالي أندريا بيرلو، الهولندي روبن فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، وأسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي.