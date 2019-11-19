دياز يقود فريق القحطاني والسومة يُشارك

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، عن قيادة مدرب الزعيم السابق، الأرجنتيني رامون دياز لفريق Y20 في مباراة اعتزاله.

كما أعلن القحطاني، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركة نجم النادي الأهلي والمنتخب السوري عمر السومة في مباراة اعتزاله، وقال: هداف من الطراز الأول.. يشرفني ويسعدني حضورك يا عقيد.

وستُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من النجوم العالميين أمام الهلال.

وسبق أن أعلن القحطاني عن مشاركة العديد من النجوم في مباراة اعتزاله، ومنهم الروماني ميريل رادوي، السويدي كريستيان ويلهامسون، الليبي طارق التائب ولي يونغ، بالإضافة إلى نخبة من نجوم الكرة العربية والعالمية.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، سبق أن أعلن عن طرح تذاكر مباراة اعتزال ياسر القحطاني، يوم غد الأربعاء.