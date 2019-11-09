ديانا حداد: أنا اليوم هلالية

المواطن - محمد سمعه

أعلنت المطربة اللبنانية ديانا حداد دعمها لنادي الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، أمام نادي أوراوا الياباني.

وكتبت ديانا حداد عبر حسابها الرسمي في تويتر: أنا اليوم هلالية، وبالتوفيق للزعيم الهلالي في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتشير النتيجة حاليًّا إلى تقدم نادي الهلال بهدف دون رد على أوراوا، أحرزه اللاعب البيروفي أندري كاريلو في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة.

وتُقام مباراة الهلال وأوراوا اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، على أن تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الهلال وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد إقصاء نادي السد القطري.