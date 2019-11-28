ديبالا يخطف أنظار الريال وبرشلونة
بعد تألقه مع يوفنتوس

ديبالا يخطف أنظار الريال وبرشلونة

2019/11/28
الساعة 5:42 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن ريال مدريد وبرشلونة أبديا اهتمامًا بضم نجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، أن مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة معجبون بالأداء المميز الذي يُقدمه ديبالا مؤخرًا مع يوفنتوس سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن قطبي إسبانيا يخططان للتنافس على ضم جوهرة يوفنتوس ديبالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يرفض ويقرر الاستمرار، وأصبح عنصرًا حاسمًا في تشكيلة ماوريسيو ساري، وتألق في العديد من المباريات الهامة.

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