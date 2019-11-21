دي ليخت: لست نادمًا على الانضمام لـ اليوفي
بعد تفضيله على برشلونة

دي ليخت: لست نادمًا على الانضمام لـ اليوفي

2019/11/21
الساعة 5:14 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

رد مدافع يوفنتوس الإيطالي، الهولندي الدولي ماتياس دي ليخت، على تصريحات رئيس أكاديميات “لا ماسيا”، باتريك كلويفرت، بشأن ندمه على الانضمام إلى البيانكونيري، بدلًا من برشلونة الإسباني.

وصرح كلويفرت قبل عدة أيام بأن برشلونة الإسباني بالفعل كان يرغب في ضم دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المدافع اختار يوفنتوس، معتقدًا أن نجم منتخب هولندا نادم على قراره.

وعلق دي ليخت على هذه التصريحات: “لست نادمًا على الانضمام إلى يوفنتوس.. لا أشعر بأي أسف لأنني انتقلت إلى يوفنتوس، الصحافة تدّعي وتكتب الكثير من الأشياء غير الموضوعية”.

وتابع دي ليخت خلال تصريحاته لموقع “فوتبول إيطاليا”: “إذا قال شخص مثل كلويفرت شيئًا كهذا، فقد يبدو صحيحًا، لكنه في الحقيقة مجرد افتراض”.

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