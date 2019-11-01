“ذبحتونا” .. نصراوي يقدم الحل لإدارة #الاتحاد تفاديًا للكوارث

المواطن - محمد سمعه

حرص النجم فهد الهريفي، لاعب النصر والمنتخب السعودي الأسبق، على تقديم حل مثالي لإدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي؛ وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

ووجه الهريفي رسالة قوية لإدارة الاتحاد عبر حسابه في تويتر قائلًا: تبون الحل يا اتحاديين، على الإدارة أن يتحركوا ويذهبون لجمع أعضاء الشرف، مع الذهاب لهيئة الرياضة في جلب بعض المحليين وتغيير الأجانب في الشتوية أو يتركوا النادي.

وأضاف الهريفي: إلى إدارة الاتحاد “ذبحتونا” مدرب يروح ومدرب يجي ما هي في المدرب، وربي جمهور العميد ما يستاهل اللي يحصل له.

توقع لم يتحقق:

وتوقعت جماهير الاتحاد أن يكون أداء العميد مغايرًا هذا الموسم، خاصة بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية، ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تجاوز مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، الأمر الذي زاد من طموحهم.

وواصل الاتحاد مشواره قبل أن يودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من الدور ربع النهائي على يد الهلال، حيث تعادل على أرضه سلبيًّا في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

وتسبب الخروج من دوري أبطال آسيا في حالة من الغضب الجماهيري، إلا أنها توقعت أن يكون دافعًا أمام اللاعبين للتركيز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والظهور بشكل مميز يليق بتاريخ العميد.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 9 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمكن من تحقيق الفوز 3 مرات فقط أمام الرائد والتعاون بنتيجة 3/1، وضد الشباب بهدفين مقابل هدف.

6 مباريات صادمة:

وخسر الاتحاد في 6 مباريات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام ضمك وأبها والحزم والأهلي بهدفين مقابل هدف، وهُزم أمام الوحدة بهدف دون رد، بالإضافة إلى خسارته ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفشل الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أي مباراة بالدوري هذا الموسم، حيث اهتزت شباكه بـ15 هدفًا، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، وخسر في 3 مباريات على أرضه ووسط جمهوره.