ذروة حالة غيث غدًا

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن ما حدث حتى الآن من أحوال جوية غير مستقرة مجرد البداية فقط من حالة غيث.

وأوضح الجهني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، أن الذروة من يوم غدٍ السبت.

وأطلق على الحالة المطرية في المملكة مسمى غيث، بحسب ما أكده الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية عبدالعزيز الحصيني.

وقال الحصيني: “غيث اسم أقرته لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة على الحالة المطرية التي ستؤثر على نطاق واسع من السعودية وعدد من دول المشرق العربي، والذي بدأ تأثيرها يوم أمس، حيث تتميز حالة (غيث) بطول مداها الزمني”.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، بالإضافة إلى الشرقية.