ذكاء #الأهلي حرم #النصر من تحقيق أمنيته

المواطن - محمد سمعه

تصرف النادي الأهلي بذكاء شديد للغاية مع عمر السومة، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي النصر على حد وصفه خلال الفترة الماضية.

وكان النصر عبّر كثيرًا في فترات سابقة وبالأخص وقت وجود إدارة سعود آل سويلم عن رغبته في ضم عمر السومة لصفوف أصفر العاصمة ليكسب العالمي قوة تهديفية كبيرة بوجود المهاجم السوري.

وكشف عمر السومة كواليس اتفاقه مع العالمي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، وقال: “اتفقت مع النصر للانتقال إليهم واجتمعت مع سعود السويلم رئيس النصر والعرض المقدم كان أعلى مما أحصل عليه”.

وتابع نجم المنتخب السوري تصريحاته قائلًا: “تدخلت شخصية قريبة لي جعلتني أجدد عقدي مع النادي الأهلي واعتذرت لمسؤولي النصر ورفضت الزيادة الأهلاوية؛ لأنني لم أكن أبحث عنها”.

وأضاف: “العقد المقدم من النصر كان أعلى من عقدي مع الأهلي وبمميزات أكثر، ولكنني اعتذرت من رئيس النصر حينها سعود السويلم، وبعد اتفاقي مع رئيس الأهلي الأسبق ماجد النفيعي رفضت زيادة قيمة العقد”.

تدخل عشاق الأهلي مع إدارة الأهلي وقتها برئاسة ماجد النفيعي يُمثل اهتمامًا كبيرًا وذكاءً من قبل الأهلاوية باللاعب خاصة أن السومة أصبح رمزًا للأهلي خلال السنوات الأخيرة، كما أنه قام بإسعاد الجماهير الأهلاوية في الكثير من المناسبات والمباريات الحاسمة لـ الراقي.

وكان سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر السابق، قالها صراحة حول التعاقد مع السومة قائلًا: “بكل صراحة ووضوح أقولها.. نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقًا أمامنا، بإذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي.. كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتماماتنا مستقبلًا”.

وعلى الفور قرر ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة الأهلي الأسبق، تمديد عقد السومة حتى عام 2021، خاصة أن السومة يُعد واحدًا من العناصر الأساسية لدى الراقي.

وأعرب السومة عن سعادته بتمديد عقده مع الأهلي حيث قال على تويتر وقتها: “الحمد لله تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي للثلاث سنوات القادمة، أشكر رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي ونائبه الأستاذ عبدالله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من اهتمام منذ توليهم إدارة النادي الأهلي”.