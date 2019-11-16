ذكاء #الاتحاد ينقذه من ورطة

المواطن - محمد سمعه

بدأ مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في التعامل مع بعض المشاكل والأزمات، التي واجهت النادي مؤخرًا بذكاء شديد، ومنها مستحقات نجمه السابق التشيلي لويس خيمينيز.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قرر فسخ عقد اللاعب التشيلي خيمينيز بعد الخسارة من الهلال في بطولة الدوري في سبتمبر الماضي.

وأغلق الاتحاد ملف مستحقات لويس خيمينيز بعد أن حوّل راتب 3 أشهر متأخرة، حيث كانت هذه الرواتب قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي.

وأراد الاتحاد إنهاء ملف لويس خيمينيز بصورة نهائية؛ منعًا من الدخول في مشاكل مع الفيفا قد تؤدي إلى عقوبات لن تُفيد الفريق الاتحادي، الذي يسعى حاليًّا إلى تقديم نتائج إيجابية ومصالحة جماهيره بعد تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

رومارينيو يُوافق على طلب الاتحاد:

وفي وقت سابق، قالت تقارير صحافية: إن إدارة الاتحاد تلقت موافقة رومارينيو على التجديد لمدة موسمين مع العميد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل احتياج المدرب الهولندي هينك تين كات مدرب الفريق الأول له في المباريات المقبلة.

المدرب الهولندي يُحذر النادي:

وفي وقت سابق، أظهر المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد، رد فعله لمجلس إدارة النادي، وذلك بعد اهتمام الهلال بضم البرازيلي رومارينيو مهاجم العميد.

وتوجه تين كات بالتحذير إلى إدارة الاتحاد حول ضرورة تجديد التعاقد مع رومارينيو ومنعه من الانتقال للهلال أو إلى أي فريق آخر، خاصة أن رومارينيو يُعد اللاعب الوحيد المتألق بشكل لافت مع العميد رغم تراجع نتائج الاتحاد.