رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة

المواطن - واس

أدت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة .

وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسئولين بمكة المكرمة .