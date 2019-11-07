رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة

رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة

2019/11/08
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أدت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة .
وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسئولين بمكة المكرمة .

 


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