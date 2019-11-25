رئيس الاتحاد الآسيوي: إنجاز #الهلال مُلهم

المواطن - محمد سمعه

أعرب البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إعجابه الشديد بإنجاز نادي الهلال الذي حققه، عقب فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا أمس الأحد على حساب نادي أوراوا الياباني.

ونقل الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر تصريحات سلمان آل خليفة الذي قال: بهذا الانتصار، حصل الهلال على مكانته كواحد من أعظم الأندية في آسيا.

وأضاف رئيس اتحاد القدم الآسيوي: أنا أثق ثقة كبيرة في أن هذا الإنجاز سيكون مُلهماً للأندية الأخرى من أجل تقليد الهلال والتتويج باللقب مثله.

وتُوج الهلال أمس الأحد بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن إقامة احتفالية كبرى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم الخميس المقبل.

وقال آل الشيخ: “يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم”.

وتابع آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفين وطلاب وعوايل”.