رئيس #الهلال: إنجاز صنعه الرجال

المواطن - محمد سمعه

أعرب فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عن سعادته البالغة بعد تتويج أزرق العاصمة بلقب دوري أبطال آسيا اليوم على حساب أوراوا الياباني.

وكتب فهد بن نافل مجموعة من التغريدات عبر حسابه في تويتر قائلًا: أرفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله على دعمهما المستمر لرياضة المملكة، والذي ساهم في تحقيق الهلال لآسيا ونهدي لهما حفظهما الله هذا اللقب الذي يسجّل باسم الوطن.

وأضاف رئيس الهلال: كل الشكر والامتنان لسيدي الوالد الأمير الوليد بن طلال الذي ساهم في تحقيق الهلال للآسيوية من خلال دعمه الدائم والمتواصل لنادي الهلال على مدى عقود من الزمن.. وعلى دعمه الدائم لي شخصيًا.

وتابع بن نافل: أتقدم بجزيل الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة على ما تجده الأندية الرياضية كافة من اهتمام، وتهيئة كافة السبل لرفع راية المملكة عاليًا في جميع المحافل.. وهو ما جسّده الهلال من خلال الفوز بسابع الألقاب الآسيوية.

وأضاف رئيس الهلال: إنجاز الزعيم إنجاز صنعه رجالات الهلال وأعضاء شرفه طوال تاريخه، رجال الهلال الذين ساهموا في بناء مجده العظيم.. وقدموا الغالي والنفيس من أجل رفعة نادي الهلال.