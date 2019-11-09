رئيس #الهلال : انتهى شوط وبقي آخر

المواطن - محمد سمعه

أعرب فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، عن سعادته، وذلك بعد فوز أزرق العاصمة أمس السبت على حساب أوراوا الياباني بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكتب فهد بن نافل عبر حسابه في تويتر: انتهى شوط لـ الهلال وبقي آخر يحتاج منا مزيدًا من الجهد والعمل، وبدعمكم لممثل الوطن، سنحقق بإذن الله ما يسعدكم.

ووجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، التهنئة لنادي الهلال، وذلك بعد الفوز على نادي أوراوا الياباني.

وكتب عبدالعزيز الفيصل تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: أبارك لـ الهلال الفوز، وبإذن الله يواصل الفريق تفوقه في مباراة الإياب لتحقيق اللقب الآسيوي.

واختِير اللاعب البيروفي أندريه كاريلو نجم الهلال، رجلًا لـ مباراة الهلال وأوراوا في الذهاب، بعد إحرازه هدف الفوز للزعيم في الدقيقة الستين من عمر اللقاء.

وأبدى نجوم نادي الهلال غضبهم الشديد من الحكم العراقي علي صباح، حكم لقاء أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الحكم علي صباح ألغى هدفًا أحرزه الهلال في الشوط الثاني عبر اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الحادية والسبعين بداعي التسلل؛ مما أدى إلى غضب سالم الدوسري وجميع نجوم الهلال، مؤكدين أن الهدف صحيح ولا يستحق الإلغاء.

كذلك سبق للإيطالي جيوفنكو نجم الهلال أن طالب الحكم علي صباح باحتساب لمسة يد على أحد لاعبي أوراوا في منطقة جزاء النادي الياباني خلال الشوط الثاني.

وكان اللاعب العماني عماد الحوسني، نجم الأهلي السابق، أكد أن هدف سالم الدوسري صحيح ولم يكن تسللًا.

يذكر أن مباراة الهلال وأوراوا أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض أمس، بينما تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.