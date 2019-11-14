رئيس #الهلال: فوز مهم لـ المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

أعرب فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عن سعادته البالغة بفوز المنتخب السعودي اليوم على منتخب أوزبكستان بثلاثية مقابل هدفين في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكتب فهد بن نافل عبر حسابه في تويتر: “ألف مبروك انتصار صقورنا الخضر، فوز مهم توجه بـ المنتخب السعودي لصدارة المجموعة، وعقبال التأهل بإذن الله”.

وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعد فوزه على أوزبكستان اليوم.

وجاء المنتخب السعودي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، يليه منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم برصيد 6 نقاط، من الفوز مرتين والخسارة في مواجهتين.

وحل منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ثالثًا في ترتيب مجموعة المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات فقط، بالتساوي مع منتخب سنغافورة صاحب المركز الرابع، ولكنه خاض 4 مواجهات.

وتذيل منتخب اليمن الأول لكرة القدم ترتيب مجموعة المنتخب السعودي برصيد نقطتين، من التعادل في مباراتين، والهزيمة مرة.

واحتضن استاد باختاكور في العاصمة طشقند، مباراة المنتخب السعودي وأوزبكستان اليوم ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 3/2.

وتقدمت أوزبكستان عند الدقيقة 16 من أحداث مباراة اليوم وتعادل المنتخب السعودي من ركلة جزاء عن طريق سلمان الفرج، واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 56 بعد اصطدام الكرة بيد ياسر الشهراني.

وانتفض لاعبو الأخضر، وحققوا ريمونتادا في 4 دقائق فقط، حيث سجل سلمان الفرج هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في الدقيقة 85 بكرة رأسية مميزة، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 89.

ويُعد فوز المنتخب السعودي اليوم، هو الأول الذي يُحققه الأخضر في أوزبكستان، حيث سبق وواجه المنتخب الأوزبكي مرتين على أرضه، انتهت مباراة بالتعادل، وخسر الأخضر المواجهة الثانية.