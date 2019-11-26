رئيس برلمان قبرص يستقبل المعطاني

المواطن - الرياض

استقبل رئيس البرلمان في جمهورية قبرص ديمتريس سيللوريس في مكتبه بمقر البرلمان في العاصمة نيقوسيا اليوم نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.

وفي بداية الاستقبال رحب رئيس البرلمان القبرصي بمشاركة وفد مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوربية الصغرى الذي تستضيفه قبرص حاليًا مؤكدًا أهمية العلاقات التي تربط بين قبرص والمملكة العربية السعودية فيما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

من جانبه نقل نائب رئيس مجلس الشورى تحيات وتقدير رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لرئيس البرلمان القبرصي، مقدمًا شكره على دعوة مجلس الشورى لحضور أعمال المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوربية الصغرى، وأشار إلى أن العلاقات السعودية القبرصية أمامها فرص كبيرة لتعزيزها في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال العمل البرلماني المشترك.

حضر الاستقبال عضوا مجلس الشورى المهندس محمد العلي والأستاذ محمد الحميضي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.