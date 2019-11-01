رئيس كينيا : المملكة تجدد اهتمامها الاستثماري التاريخي بالاقتصادات الإفريقية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، إن المملكة تجدد اهتمامها الاستثماري التاريخي بالاقتصادات الإفريقية، والذي يعود تاريخه إلى الأيام القديمة للتجارة البحرية اعتمادًا على المراكب الشراعية والرياح الموسمية.

وبحسب موقع “أفريكا تايمز”، يأتي ذلك تعليقًا على حضوره مبادرة مستقبل الاستثمار (دافوس الصحراء)، بعد عودته إلى بلاده، وتابع: “نحن الآن، في عصر الطائرات والسفن، والتجارة بين ساحل شرق إفريقيا والخليج ليست حتى ربع ما كانت عليه، نحن شركاء وبحاجة إلى تجديد شراكتنا”.

وكان “كينياتا” واحدًا من 3 قادة أفارقة متحدثين في دافوس الصحراء، ضمن جلسة بعنوان “ما هو مستقبل الأعمال في إفريقيا : كيف يسهم الاستثمار والتجارة في أن تكون القارة نموذجًا ناجحًا كبيرًا في مسيرة النجاحات الاقتصادية العالمية؟، مرحبًا بالاستثمار في إفريقيا بشكل عام وفي كينيا بشكل خاص، مؤكدًا أن الأعمال التجارية مفتوحة للجميع.

وتناول كل من الرئيس النيجيري محمد بخاري، ورئيس النيجر محمد يوسفو، تأثيرات اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي ستخلق سوقًا إفريقية مشتركة، تخدم أكثر من مليار شخص، وشدد “بخاري” على أهمية الأمن ومحاربة الفساد الذي يشكل تحديات كبيرة لدول غرب إفريقيا.

وعلق ثيودور كاراسيك، المحلل الخليجي المتمركز في واشنطن، على الوجود الإفريقي في المؤتمر السعودي بقوله: “التجمع يبرهن على أن إفريقيا جزءًا أساسيًا من مستقبل المملكة”.