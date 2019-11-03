رئيس مركز القحمة ينقل تعازي القيادة في الشهيد المنجحي

رئيس مركز القحمة ينقل تعازي القيادة في الشهيد المنجحي

2019/11/03
الساعة 5:44 مساءً
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المواطن - أحمد الشهري - القحمة

نقل رئيس مركز القحمة التابع لمنطقة عسير ظافر بن خلوفة الشهري، اليوم تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد الجندي أول محمد بن أحمد المنجحي، الذي استشهد أثناء ذوده عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وقال الشهري لدى زيارته مجلس العزاء لأسرة الشهيد بالمركز: إن شهادته وسام على صدورنا جميعًا والحمد لله دافع عن دينه وبلاده وأرضه وهذا فخر وعز ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

وأعرب والد الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنه دفاعًا عن هذا الوطن الغالي مؤكدًا أننا جميعا فداء لتراب وطننا ضد أي معتدٍ.

 



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