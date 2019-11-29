رئيس هيئة الرياضة: نفخر بمشاركة أرامكو في كأس الدرعية للتنس

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بتوقيع اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية، لتصبح بموجبه شريكًا أساسيًّا لبطولة كأس الدرعية للتنس.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة: “نفخر بمشاركة أرامكو السعودية في كأس الدرعية للتنس.. لنعمل معًا على إشراك وإلهام المجتمع في المملكة من خلال رياضة التنس”.

وتابع قائلًا: “وبوجود ستة من أفضل نجوم التنس العالميين من 6 دول أكدوا مشاركتهم في البطولة لذلك كان من الطبيعي أن يكون للبطولة راع عالمي رئيسي”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “استضافة حدث دولي للتنس في المملكة لأول مرة يعد علامةً فارقةً في بلادنا باعتباره استثمارًا في الرياضة والمواهب”.

وتنطلق مباريات كأس الدرعية للتنس خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل، بمشاركة ثمانية من أفضل اللاعبين في العالم للتنافس على لقب النسخة الأولى من البطولة، والتي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار.

ويستضيف ملعب “الدرعية أرينا” منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس، والذي تم بناؤه خصيصًا لهذه الفعالية في منطقة الدرعية التاريخية بالرياض، والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.