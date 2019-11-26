رئيس هيئة الرياضة يتكفل بعلاج العويس بأفضل المستشفيات

المواطن - الرياض

اطمأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اتصال هاتفي على صحة حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي محمد العويس.

وبحسب الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر، أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي أنه سيتكفل بعلاج العويس في أفضل المستشفيات مع متابعة حالته الصحية.

وتقرر أن يجري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد العويس، عملية جراحية لتثبيت الكسر في عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية، يوم الأحد المقبل.

وكان محمد العويس قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد الفيصلي الماضية، بعد التحامه مع البرازيلي وليام أوليفيرا في لعبة هوائية، ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 20.

وأدت إصابة محمد العويس إلى استبعاده من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشاركة في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، حيث اضطر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لضم محمد اليامي بدلًا منه.