رئيس هيئة الرياضة يجتمع بلاعبي الأخضر

المواطن - مروة نبيل

زار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الاثنين، مران المنتخب السعودي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وتواجد برفقته رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره باراجواي وديًّا، مساء يوم غد الثلاثاء، في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واجتمع عبدالعزيز الفيصل بلاعبي الأخضر قبل انطلاق الحصة التدريبية، حيث هنأهم على الفوز الأخضر أمام منتخب أوزبكستان في التصفيات الآسيوية، مؤكدًا على أهمية الاستمرارية في حصد النقاط لبلوغ الهدف المنشود.

وعبر رئيس الهيئة العامة للرياضة عن ثقته بنجوم الأخضر، متمنيًا لهم التوفيق في مباراة الغد ضد منتخب باراجواي وفي المرحلة المقبلة.

ومن جهته، قدم ياسر المسحل شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة على الاهتمام الكبير الذي تحظى به كرة القدم السعودية من قبله، ومتابعته الدقيقة لكل ما من شأنه رفعة المنتخبات الوطنية والأندية.