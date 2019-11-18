رئيس هيئة الرياضة يطمئن على العويران

المواطن - مروة نبيل

قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بزيارة نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، خميس العويران في مستشفى بالرياض؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

ونشر حساب برنامج الدوري مع وليد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء زيارة عبدالعزيز الفيصل بزيارة العويران لمروره بوعكة صحية؛ وذلك تقديرًا لما قدمه للكرة السعودية.

وتداول رواد “تويتر”، صورًا من زيارة رئيس الهيئة العامة للرياضة لنجم الهلال السابق، وأشادوا بهذه اللافتة الطيبة منه، مؤكدين أنها بادرة غير مستغربة منه، وتمنوا الشفاء لخميس العويران.

وكان خميس العويران قد خضع لعملية جراحية دقيقة في مدينة الملك فهد الطبية، وأكدت الفحوصات بعد ذلك حاجته لتدخل جراحي دقيق لإزالة ورم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين بعلاجه خارج المملكة؛ لتدهور حالته الصحية.

#الدوري_مع_وليد

رئيس هيئة الرياضة يزور اللاعب الدولي السابق خميس العويران pic.twitter.com/MhcGcSg7OQ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 18, 2019