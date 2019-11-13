رابطة المحترفين تستضيف دورة آسيوية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن استضافتها لورشة العمل التي يقيمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد السعودي، وذلك لمراقبي ومنسقي المباريات والمنسقين الإعلاميين والأمنيين.

ومن المقرر أن تُقام ورشة العمل الآسيوية في العاصمة الرياض، يوم غد الخميس، وستستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في الرابطة، سلمان النمشان أن الدورة تستهدف مراقبي ومنسقي المباريات، والمنسقين الإعلاميين في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمنسقين الأمنيين في تلك الأندية، مشددًا على أهمية تلك الدورة.

وأشار النمشان إلى أن هذه الدورة تعد الثانية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن أقام ورشة مماثلة في موسم 2018 / 2019 في مدينة الرياض.

وأكد أن هذه الورشة تعتبر فرصة كبيرة للاستفادة من الخبرات القارية في هذا المجال، ومتابعة أحدث الأنظمة واللوائح التي أقرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتأتي هذه الدورة في ظل مواكبة لوائح تنظيمات مباريات الدوري السعودي مع لوائح الاتحاد الآسيوي من جهة، والبدء في إلزام الأندية بتواجد منسق أمني يمثل النادي المستضيف في الاجتماع التنسيقي الذي يسبق المباريات، وكذلك في المباريات التي تقام على أرض النادي.