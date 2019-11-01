رابط بيع تذاكر الرياض بوليفارد

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض إيقاف بيع التذاكر اليوم الجمعة لمنطقة الرياض بوليفارد.

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ومن المقرر أن تقام عدة أمسيات في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، تضم عددًا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربي.

ويُحيي الموسيقار السعودي ممدوح سيف مع فرقته الموسيقية أمسيةً موسيقيةً يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر المقبل، وكذلك يقدم المطرب راشد الماجد أمسية بعنوان “ليلة السندباد” يوم 19 نوفمبر المقبل.

كما يُحيي المطرب العراقي ماجد المهندس أمسية يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر المقبل، وكذلك أمسية أخرى بعنوان “ليلة الصقر الأغنية الخليجية” يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر المقبل.