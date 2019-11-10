رابط جدارة للتقديم على وظائف الصحة

وتمكن منظومة التوظيف الإلكتروني، جدارة، طالبي العمل من المواطنين السعوديين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة تمهيدًا للتقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

ولن يكون بمقدور أي شخص لا يمتلك حسابًا على جدارة التسجيل في وظائف وزارة الصحة اعتبارًا من غدٍ الأحد.

وبعد التقديم، يتم مطابقة وتدقيق البيانات آليًّا، ثم تمرر هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، ليتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع رغباتهم من الوظائف، إضافةً إلى الوظائف التي تم ترشحهم عليها.

شروط التسجيل في جدارة:

أن يكون المستخدم سعودي الجنسية.

أن يكون المسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.

آلية استخدام خدمة جدارة:

التسجيل في الخدمة أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق.

استكمال بيانات السيرة الذاتية.

الإضافة والتعديل على بيانات المؤهلات العلمية.

الاطلاع على الإعلانات والوظائف والتقديم عليها.

الاطلاع على نتائج الترشيح.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد دعت من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة، لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2019م من خلال الرابط التالي (هنا).