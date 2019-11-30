رابط حجز تذاكر حفل أنغام ووليد الشامي ونوال الزغبي
مقرر يوم 5 ديسمبر ضمن موسم الرياض

رابط حجز تذاكر حفل أنغام ووليد الشامي ونوال الزغبي

2019/11/30
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض عن إمكانية حجز تذاكر حفل أنغام ووليد الشامي ونوال الزغبي، ضمن فعاليات الموسم والمقرر يوم 5 ديسمبر المقبل.

وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم السبت: بنسمع أحلى الأغاني والطرب، مع أنغام ووليد الشامي ونوال الزغبي في يوم 5 ديسمبر.. احجزوا تذاكركم الحين.

ويمكن حجز التذاكر عبر الرابط هنا 

في سياق متصل، تخطى عدد زوار موسم الرياض حاجز 8 ملايين و400 ألف زائر منذ انطلاقته، محققًا بذلك رقمًا قياسيًّا جديدًا بعد مرور شهر ونصف.

يذكر أن موسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وستستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويشهد الموسم نشاطًا ترفيهيًّا كبيرًا، وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، والتي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية؛ لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.

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