رابط حجز تذاكر موسم الرياض

المواطن - الرياض

تتواصل فعاليات موسم الرياض في 12 منطقة بالعاصمة السعودية وسط إقبال فاق التوقعات وتجاوز حاجز الـ80 مليون زائر.

ويمكن حجز تذاكر موسم الرياض من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

وكان من المقرر أن ينتهي موسم الرياض منتصف ديسمبر المقبل لكن بسبب الإقبال الكبير صدرت توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد بعض الفعاليات حتى نهاية يناير 2020.

معرض الرياض للسيارات

ومن بين الفعاليات التي لاقت حضورًا كبيرًا، معرض الرياض للسيارات في الجنادرية حيث استهوت السيارات الكلاسيكية عشاقها وحظي جناح السيارات الكلاسيكية الذي يتواجد فيه أكثر من 200 سيارة كلاسيكية بإعجاب الزوار، كونها شملت على أهم السيارات وأكثرها ندرة في العالم بالإضافة إلى التاريخ الزمني لصناعة السيارات الفاخرة والمعدلة.

وكانت قصة سيارة “كاديلايك” موديل 1959م الشهيرة بجمال وتصميمها وحضورها في المعرض ملهمة للكثير من عشاق تلك السيارات، كونها كانت مملوكة لعائلة أمريكية اقتنتها منذ زمن طويل للاستمتاع بها وتعد من السيارات النادرة والمرغوبة، وما لبثت إلا أن قامت الأسرة ببيعها بعد حضورها لمعرض الرياض وهي تحتفظ بجمال تفاصيلها وينتهي بها الأمر إلى مواطن سعودي مهتم بتلك السيارات، الذي كان يحرص على اقتنائها بشغف واهتمام.

وشاركت سيارة “الكاديلاك” في عدد من المناسبات والمهرجانات والمعارض ومنها مهرجان “كويت كونكورد “ الدولي للسيارات الكلاسيكية، ومهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية، ومعرض القصيم للسيارات الكلاسيكية، كما حصلت على جوائز عدة.

وتتواصل الفعاليات خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 26 نوفمبر من الساعة 2 مساءً حتى 2 صباحًا.

مهرجان إنسومنيا السعودية

وضمن فعاليات موسم الرياض وتحديدًا في واجهة الرياض ينطلق أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية بعنوان مهرجان إنسومنيا السعودية الذي يضم بين فعالياته مسابقة كوسبلاي إنسومنيا السعودية، والتي تصل إجمالي جوائزها إلى 10.000 دولار أمريكي، ويخوض غمار منافساتها مشاركون هواة ومحترفون، ومن المقرر أن تنطلق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019م.

وتبلغ جائزة المركز الأول في مسابقة كوسبلاي للمحترفين 8000 آلاف دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز في المركز الأول في مسابقة كوسبلاي للهواة على مبلغ 2000 دولار أمريكي، ويكرم الفائزان بالمركزين الثاني والثالث بدروعٍ تذكارية.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أفضل محترفي كوسبلاي، حيث يتمتع جميع الحكام بخبرة واسعة في مسابقة الكوسبلاي في فعاليات كوسبلاي حول العالم، وفاز بعضهم بمسابقات مرموقة، مثل قمة كوسبلاي العالمية في اليابان.

وتجتمع في “مهرجان إنسومنيا السعودية” الذي يحتضن مسابقة كوسبلاي، أشهر الألعاب الإلكترونية والكلاسكية والعديد من البطولات التنافسية، حيث ستدشن فعالياته بتاريخ 27 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2019م.